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HaberlerEnerjiSON DAKİKA HABERLER: Benzin ve motorin fiyatında "koronavirüs" indirimi
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Akaryakıtta "korona" indirimi yolda

Ölümcül koronavirüs, uluslar arası piyasalara bir “ölümcül” vuruş daha yaptı ve cuma günü emtia fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol, 45 dolara kadar geriledi. Benzin, tonu 490 dolardan 440 dolara, motorin 463 dolardan 420 dolara geriledi. Hafta başında bu hızda yukarı hareket olmazsa benzinde salıyı çarşambaya bağlayan gece 25, sonraki gece yarısı da motorinde 23 kuruş indirim hesaplanıyor. Peki, ÖTV artışı olabilir mi? Sektör, kısa süre önce benzin ve motorinin ÖTV’sinin (15’er kuruş) artırıldığını belirterek, “Her şey olası. Ancak, bu kez artış yapılmayabilir. İndirim, doğrudan pompa satış fiyatına da yansıtılabilir” yorumunda bulundu.

pompa

Çin’den yayılan koronavirüs, ekonomileri tehdit ediyor. Virüsün yarattığı kaygı, küresel ölçekte üretimi, ticareti, turizmi etkiliyor vuruyor. Bu gelişme doğal olarak emtia fiyatlarına da yansıyor. Çok değil bu yıl başında 70 dolar olan Brent petrol, cuma günü tarihi bir düşüş yaşadı. Brent petrol, 45 dolara kadar geriledi.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da sert biçimde düştü. Benzin, tonu 490 dolardan 440 dolara, motorin 463 dolardan 420 dolara indi. Sektör kaynakları, bir gün içinde bu büyüklükte bir gerilemenin yıllardır görülmediğine işaret etti.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Bu düşüşün, iç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Hafta başında bu hızda yukarı hareket olmazsa benzinde salıyı çarşambaya bağlayan gece 25, ertesi gün de motorinde 23 kuruş indirim hesaplanıyor.

ÖTV ARTIŞI OLUR MU?

Peki, ÖTV artışı olabilir mi? Sektör, 29 Şubat cumartesi günü benzin ve motorinin ÖTV’sinin 15’er kuruş (KDV ile birlikte 18’er kuruş artış oldu) artırıldığını anımsatarak, “Her şey olası. Ancak, bu kez artış yapılmayabilir de... İndirim, doğrudan pompa satış fiyatına da yansıtılabilir” yorumunda bulundu.

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