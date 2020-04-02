Çavuşoğlu: Yurt dışında 124 vatandaşımızı kaybettik!

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Yurt dışında 124 vatandaşın koronavirüs salgınıyla hayatını kaybettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı yurdumuza getirdik" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKELERE YARDIM GÖNDEREBİLİRİZ"

İhtiyacımızın fazlası olursa maske ve diğer ürünler, hatta solunum cihazlarını da kapasitemizi aştığımız zaman o ülkelere de yardım gönderebiliriz. Ama önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım.

"AB MUTABAKATI UYGULAMADI"

AB Türkiye arasındaki 18 Mart göç mutabakatının bizim tarafımızdan uygulandığını, AB tarafından uygulanmadığını dile getirdik, mutabakatın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledik.

"BU BİR TEHDİT DEĞİLDİR"

AB samimi olursa bu konularda mutabakata varırız. Samimi davranmazsa sözünde durmazsa Türkiye'den de bu konuda herhangi bir destek beklemesin. Bu bir tehdit değildir, son derece samimi bir açıklamadır.