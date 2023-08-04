Hatay'da feci trafik kazası! 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki TIR'a çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Topal idaresindeki otomobil, Antakya-İskenderun yolunda park halindeki TIR'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen’in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen'in yaralandığını tespit etti.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.