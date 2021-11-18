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Meteoroloji açıkladı! 15 ilde yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Burdur Isparta, Konya ve Karaman çevreleri yerel olmak üzere yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.

Son dakika: HAVA DURUMU! Meteoroloji açıkladı! 15 ilde yağmur var
15 ilde yağmur var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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