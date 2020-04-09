EPDK, geçen hafta elektrik ve doğal gazda belli koşullar altında sayaçların geçmiş 2 yılllık ortalamalar üzerinden “kıyas” yöntemiyle okunmasını ön gören bir karar aldı. Kurum, şehiriçi elektrik ve gaz dağıtım şirketlerine bu konuda bir yazı gönderdi. Yazıda, koranavirüs salgınının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak olduğuna yönelik açıklamalara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Hâlihazırda ülke olarak içerisinde bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla resmi makamlar tarafından alınmış olan veya önümüzdeki süreçte alınması muhtemel ilave tedbir ve kısıtlama kararları nedeniyle elektrik ve doğal gaz piyasalarında sayaçların okunamaması durumuyla karşılaşılmasının muhtemel olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca idari tedbir kararları haricinde de insan hayatına müessir açık ve bariz tehlike oluşturacak bazı durumlarda da sayaç okuma işleminin yapılamaması durumlarıyla karşılaşılabileceği değerlendirilmektedir.”

Bu kapsamda, doğal gaz ve elektrikte sayaç okuma yükümlülükleri hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun aldığı karara dikkat çekilerek, “Söz konusu karar ile Covid-19 salgını nedeniyle sayaçların okunamadığı durumlarda kıyasen faturalama yapılabilmesine imkan tanınmıştır” denildi.

Yazıda, Kurul kararında düzenlenen hususlar ile birlikte uygulamada sorunlarla karşılaşılmaması amacıyla şu uyarı ve taleplerde bulunuldu:

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- Kıyas fatura uygulaması yapılacak yerler belirlenirken, yetkili makamlar tarafından sayaç okuma faaliyetleri durdurulan veya karantina gibi kısıtlama kararı verilen bölgeler başta olmak üzere sayaç okuma çalışanlarının sosyal izolasyon mesafesini koruyamayacağı değerlendirilen yerler kapsama alınmalı,

- Cumhurbaşkanlığı genelgeleri kapsamında geçici süreyle faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kıyas faturası çıkarılmamalı,

- Kıyas fatura bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tüketicilere ait sabit ve mobil iletişim bilgilerin eksiksiz ve güncel olmalı, tüketicilerin bilgilerini güncellemeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı,

- Kıyas fatura hesaplamaları yapılırken mevsimsel tüketim olan ve bu süreçte tüketimi olmayabilecek yerler, hassasiyetle ve titizlikle incelenmeli; mahsuplaşma işlemleri sırasında oluşabilecek tüketici itiraz ve şikâyetlerini en aza indirecek biçimde gerekli özen gösterilmeli,

- Tüketiciler aleyhine haksız ve mağduriyet oluşturacak işlemlere meydan verilmemeli…

Yazıda, tüketicinin korunması amacıyla ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin ve yaptırımların tesis edileceği uyarısına da yer verildi.