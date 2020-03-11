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İngiltere Merkez Bankası'ndan koronavirüs indirimi

ABD Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için faiz indirimine gitti. Ardından İzlanda da aynı oranda indirim yaptı

son dakika faiz indirimi
HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Merkez Bankası (BOE) koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e indirdi.

BOE küçük ölçekli işletmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacağını da açıkladı.

İZLANDA DA TAKİP ETTİ

Bunun yanında İzlanda Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 2.25'e çekti. 

3 Mart'ta ABD Merkez Bankası (Fed),18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirmişti. Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını göstermişti.

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