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İsrail ateşkes ilan etti!

İsrail medyası İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'ndeki 11 günlük askeri harekatı sona erdirmek için ateşkesi onayladığını duyurdu.

SON DAKİKA! İsrail ateşkes ilan etti! Bu gece başlayacak
İsrail ateşkes ilan etti!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail medyası İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'ndeki 11 günlük askeri harekatı sona erdirmek için ateşkesi onayladığını duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ile tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesinin ardından 24 saat içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail medyası, ateşkesin gece 2'de başlayacağını duyururken, ​Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini doğruladı.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün, İsrail'in ve Hamas'ın artık çatışmaların sona erdirilmesi yönünde pozisyon almaları gerektiğini vurgulamıştı.

HAMAS: İSRAİL KAÇTI

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyurulan ateşkese ilişkin İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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