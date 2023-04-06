Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili vuran depremlerin üzerinden 60 gün geçti. Depremlerde 50 bin 399 kişinin hayatını kaybettiği, yüzbinlerce kişinin yaralandığı açıklandı. Depremlerin etkilediği Suriye'de de 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti. Depremden etkilenen vatandaşlar çadır, konteyner kent ve yurtlarda kalmayı sürdürüyor. Diğer yandan da kalıcı konutların inşası başladı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Nisan itibariyle bölgede toplam 20 bin 264 deprem meydana geldiğini açıkladı. — Haluk Özener (@HalukOzener) April 5, 2023

6 Şubat'ta dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Deprem Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'da da hissedildi. Türkiye nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan 14 milyon kişiyi etkileyen depremlerde en az 35 bin bina yıkıldı, yine yüz binlerce bina ağır ve orta hasar aldı. Birçok tarihi yapı da hasar aldı.

EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİR TANESİ Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 Mw büyüklüğündeki ilk deprem, büyüklüğü 7,8~8,0 Ms olarak tahmin edilen 1668 Kuzey Anadolu depreminden sonra Anadolu topraklarında gerçekleşen en büyük ikinci, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Ekinözü ilçesinde meydana gelen 7,5 Mw büyüklüğündeki ikinci deprem, Türkiye'de meydana gelen depremler arasında en büyük üçüncü deprem oldu. 1999 Gölcük depreminin yaklaşık iki katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından ise yaklaşık 2,8 katı güce sahip olan Kahramanmaraş depremleri, 1939 Erzincan depremini geride bırakarak Türkiye'de en çok can kaybına yol açan deprem oldu.

DEPREMİN İLK ANI Türkiye, deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan etti. 88 ülkeden 9 bini aşkın arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gelerek çalışmalara katıldı. Depremden etkilenen 11 il için 3 ay süreli OHAL ilan edildi, eğitim ve öğretime ara verildi, üniversiteler de önce uzaktan eğitime daha sonra da hibrit eğitime başladı.