Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel ASRIN FELAKETİNDE 2. AY! Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti! Neler yaşandı?
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti! Neler yaşandı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden tam 2 ay geçti. 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği, yüzbinlerce insanın yaralandığı depremlerde 14 milyon kişi etkilendi. O günden bu günlere neler yaşand?

ASRIN FELAKETİNDE 2. AY! Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti! Neler yaşandı?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili vuran depremlerin üzerinden 60 gün geçti. Depremlerde 50 bin 399 kişinin hayatını kaybettiği, yüzbinlerce kişinin yaralandığı açıklandı. Depremlerin etkilediği Suriye'de de 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti. Depremden etkilenen vatandaşlar çadır, konteyner kent ve yurtlarda kalmayı sürdürüyor. Diğer yandan da kalıcı konutların inşası başladı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Nisan itibariyle bölgede toplam 20 bin 264 deprem meydana geldiğini açıkladı.

6 Şubat'ta dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Deprem Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'da da hissedildi.

Türkiye nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan 14 milyon kişiyi etkileyen depremlerde en az 35 bin bina yıkıldı, yine yüz binlerce bina ağır ve orta hasar aldı. Birçok tarihi yapı da hasar aldı.

EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİR TANESİ

Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 Mw büyüklüğündeki ilk deprem, büyüklüğü 7,8~8,0 Ms olarak tahmin edilen 1668 Kuzey Anadolu depreminden sonra Anadolu topraklarında gerçekleşen en büyük ikinci, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Ekinözü ilçesinde meydana gelen 7,5 Mw  büyüklüğündeki ikinci deprem, Türkiye'de meydana gelen depremler arasında en büyük üçüncü deprem oldu. 1999 Gölcük depreminin yaklaşık iki katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından ise yaklaşık 2,8 katı güce sahip olan Kahramanmaraş depremleri, 1939 Erzincan depremini geride bırakarak Türkiye'de en çok can kaybına yol açan deprem oldu.

DEPREMİN İLK ANI

Türkiye, deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan etti. 88 ülkeden 9 bini aşkın arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gelerek çalışmalara katıldı.

Depremden etkilenen 11 il için 3 ay süreli OHAL ilan edildi, eğitim ve öğretime ara verildi, üniversiteler de önce uzaktan eğitime daha sonra da hibrit eğitime başladı.

SORUŞTURMALAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 317 zanlı tutuklandı.

Diğer yandan Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlıklara yönelik soruşturmaları kapsamında, 474 olayla ilgili 467 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 312'si tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

11 ilde bahis operasyonu!
GÜNDEM 11 ilde bahis operasyonu! 21 kişi tutuklandı
İstanbul, Kadıköy'de kiracıyı 'evden çık' diye dövdü - Öne çıkan haberler
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Kiracıya 'evden çık' dayağı
EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?
GÜNDEM EYT'liler ilk maaşlarını almaya başladı!
Bursa'da servis minibüslerinin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
GÜNDEM 3 minibüs çarpıştı! 15 yaralı
Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
GÜNDEM Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleşti! 2 kişiyi vurdu! - Son dakika haberleri, Adana haberleri
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleşti! 2 ...
Adana'da dolmuş durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Adana'da dolmuş durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu
GÜNDEM Görünmez kaza! Canından oluyordu
Son dakika: Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü - Gündem haberleri
GÜNDEM Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü
24 il ve 110 ilçe fay üzerinde! Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na: 18 kente uyarıcı rapor gönderdik! - Güncel haberler
GÜNDEM Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den TBMM Deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.