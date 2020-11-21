Kalın'dan Brüksel'de kritik görüşmeler!

İHA

Kalın, temasları kapsamında AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgesel konularınele alındığı görüşmelerde Kalın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini yineledi.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın,Türkiye'nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini muhataplarına aktardı.

Kalın, Türkiye AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini arttıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecekyeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AB'nin bölgesel konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını vurguladı.

Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirtirken, AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.

İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, giderek stratejik önem kazanan Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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