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HaberlerGündemSon dakika kan donduran olay... Ölü tavukları çevreye attı! Büyük ceza! - Haberler
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Ölü tavukları çevreye attı! Büyük ceza!

Bursa'da, ölü tavukların çevreye atıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu ölü tavukları çevreye attığı saptanan tavuk çiftliği sahibine 88 bin 499 lira ceza kesildi

çevre katliamı
AA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ölü tavukları çevreye atan tavuk çiftliği sahibine 88 bin 499 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayan vatandaşlar, Gölecik Mahallesi'ndeki boş bir alanda yüzlerce tavuk ölüsü bulunduğunu bildirdi.

ÇUVALLARIN İÇİNDE 400 ÖLÜ TAVUK

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle bölgeye giden jandarma, çuvalların içinde 400 tavuk ölüsü buldu. Konuyu araştıran ekipler, tavukları çevredeki bir tavuk çiftliği sahibi K.Y'nin attığını tespit etti. K.Y'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.

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