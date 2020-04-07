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Şoke eden olay! "Dışarı çıkamadım bahçeme ektim!"

Adana'da, evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu. Ramazan B., ev hapsine çarptırıldı

koronavirüs Türkiye
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

 

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

ADLİYEYE MASKE İLE GİTTİ

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.

 

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