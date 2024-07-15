15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne liderler ve siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. İşte o mesajlar;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "15 Temmuz gecesi milletimiz, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirler ile parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileri ile alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını inşâ etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi dâim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti hem PKK’yla hem de FETÖ’yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur." REKLAM Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu. Bu terör örgütünün, 15 Temmuz’da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz destanı akabinde FETÖ’ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "O uzun gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, 'Haydi Antepliler namus günüdür!' diyen Karayılan’ın, 'Düşman cesedimi çiğnemeden geçemez, Antepe’e giremez!' diyen Şahinbey’in, iffet ve namus uğruna şehadete eren Şehitkamil’in yurdudur... Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'İman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrından; daha nice Karayılanlar, Şahinbeyler, Şehitkamiller, Kara Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar."