15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne liderler ve siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. İşte o mesajlar;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "15 Temmuz gecesi milletimiz, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirler ile parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileri ile alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını inşâ etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi dâim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu. Bu terör örgütünün, 15 Temmuz’da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz destanı akabinde FETÖ’ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir. Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "15 Temmuz 2016’da korkusuzca vatanımızı koruyan aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit olan vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle, FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk milletinin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum. Devlet içinde çeteleşme gibi devlet içinde devletleşme gayretlerine de tavizsiz şekilde karşı duracağımızı hatırlatıyorum. İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yegane istikametinin demokrasi olduğuna olan inancımızla, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, demokrasimizin bir daha böyle acı sınavlarla sınanmamasını diliyorum."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: "Millet devlet gücünü seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargı, kararlarını millet adına alır, görevlerini millet adına yerine getirirler. Hiç kimse, hiçbir topluluk kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez. 15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz tarihinde ilk defa millet iradesini hedef alan bir darbe girişimine direnerek, ülkesine ve devletine sahip çıktı. 8 yıl önce, her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine biiznillah ‘dur’ dedik. Buna rağmen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlerin sona erdiğini düşünmüyorum. 15 Temmuz’da ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğine şahit olduk. Allah’ın inayeti ile milletimizi, ülkemizi ve devletimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegâne yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, bu sene ‘Milletin Zaferi’ temasıyla idrak edeceğimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün,milletimizin birliğine ve demokrasimize katkı yapması dileğimle, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, aziz Müslüman Türk Milleti’ni saygıyla selamlıyorum."