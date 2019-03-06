Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu açıklamasında enflasyonda bir miktar iyileşmeyle birlikte fiyat istikrarı risklerinin devam ettiği vurgulandı. "Enflasyonda belirgin bir iyileşmeye kadar sıkı duruşun korunmasına karar verildi" denildi. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi. Ocak ayında dış talep gücünü koruyor denilirken bugünkü toplantıda "nispeten" ibaresi eklendi.

Açıklamada dış talebin iç talebe göre nispeten gücünü koruduğu, diğer yandan finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği belirtildi. Önceki metinde "İktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir" denilmişti. Metinde ayrıca enflasyon görünümü yerine enflasyon göstergeleri ifadesi kullanıldı.

Faiz kararının ardından dolar kuru 5.3770 seviyelerinden 5.3699 TL'ye kadar indi.

Beklentilerin altında artış gösteren ve yıllık yüzde 19.67 seviyesine gerileyen şubat ayı enflasyonunun ardından piyasalarda TCMB'nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken bankanın "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı ile birlikte bu ayki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."