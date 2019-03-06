Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası tutunduğu 5.35 - 5.40 arasındaki dar bantta dalgalanmaya devam ediyor. Beklentinin altına gelen enflasyon oranı sonrası kur 5.37'lere inse de sonrasında 5.40 üzerine çıkmış ancak 5.38'lerde dengelenmişti.

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu faiz kararına odaklanmış durumda. Nispeten düşük gelen enflasyonun ardından TCMB'nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği merak konusu.

Veri odaklı bir politika izleyeceğini söyleyen TCMB daha önce "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı vermişti.

Uzmanlar bu toplantıda faiz indirimi olasılığını düşük görürken TCMB'nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve yıl sonuna dek 500 bp indirim bekleniyor.

Analistler bundan sonra izlenecek para politikası için TCMB kararındaki mesajları ve satır aralarındaki sinyaller izlenecek. Piyasalarda TCMB'nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak faiz kararı, ABD - Çin ticaret savaşı ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin gelişmeler ile seçim gündemi de haber akışı beklenen konular.

6 Mart sabahı dolar kuru 5.3890 seviyesinden başladı. Euro ise dolar karşısında gerilemesine bağlı olarak 6.10 altında.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da herhangi bir ABD-Çin ticaret anlaşmasının mükemmel olmaması durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı reddedeceğini ancak ABD’nin anlaşma üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Dolar endeksi gelişmeler sonrasında 97 puan sınırına yaklaştı.