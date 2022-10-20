Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ekim ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 10.5'e çekti. Beklenti 100 baz puanlık faiz indirimi gelmesi yönündeydi.

PPK ağustos ve eylül toplantılarında 100 baz puanlık indirim kararı almıştı.

'BENZER BİR ADIM ATILDIKTAN SONRA...'

PPK tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

DIŞ TALEPTE ZAYIFLAMA

2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleştiği hatırlatılan karar metninde şu değerlendirmeler yer aldı:

"Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir."

POLİTİKA-KREDİ FAİZİ MAKASI

"Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK HANEYE İNDİRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül sonunda katıldığı bir televizyon programında faiz oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama piyasalarda indirimlerin devam edeceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi.