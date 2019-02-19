Benzine dün gelen 27 kuruşluk zammın ardından motorinde de zam baskısı oluştu.

Habrtürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının yükselmesiyle birlikte sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren motorinde litre başına 20 kuruş zam bekliyor.

Geçen hafta 64 dolar olan brent petrolün varili 66 doları aşarken, dolar kuru da 5.25'li seviyelerden 5.30'un üzerine çıktı.

Bu gelişmeler, benzinin ardından motorinde de zam baskısı oluşturdu. Hesaplamalara göre 20 kuruşluk bir zam gündemde. Zammın, bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.



