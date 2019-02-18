Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter hesabından yaptığı açıklamada benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 27 kuruş zamlanacağını duyurdu. Zamla benzinin litresi Ankara'da 6.43 TL'ye İstanbul'da 6.36 TL'ye, İzmir'de 6.41 TL'ye yükselecek.

Motorinin litresinin de bu hafta içerisinde 15 kuruş zamlanması bekleniyor.

EPGİS DÜN UYARMIŞTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş dün yaptığı yazılı açıklama ile petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinde oluşan 27-30 kuruşluk, motorinde ise 10 kuruşluk zammın önüne geçilmesi için Eşel Mobil sisteminin devreye alınmasını önermişti.

17 MAYIS'TA BAŞLADI, 8 OCAK'TA SONA ERDİ



Akaryakıtta, 17 Mayıs’ta başlayan, zam ihtiyacının ÖTV gelirlerinden karşılanıp, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını öngören eşel mobil uygulaması 8 Ocak'ta sona ermişti.