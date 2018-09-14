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Son dakika! Okul servisleri ile ilgili flaş düzenleme!

Son dakika haberi... 17 Eylül Pazartesi Günü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı start alacak. Milyonlarca öğrenci ilk ders zili ile eğitime başlayacak. Yüzbinlerce öğrenci bu yıl da okula servisler ile ulaşım sağlayacak. Öğrenci servisleri ile ilgili düzenlemeler ve çalışmalar süratle sürüyor. Korsan olarak servis çekenlere önlem alan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası özel plaka uygulamasına gitti. Oda Başkanı Öztürk, "34 LAA 001'den başlayan, 34 LZZ 999'a kadar devam eden bir plaka serisi olacak. Velilerimiz çocuklarını teslim ederken, plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak" dedi

14.09.2018 - 11:30 | Güncelleme: AA

 İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, velilere, okul servis araçlarına verilen plaka serisine dikkat etmeleri uyarısında bulunarak, "Velilerimiz çocuklarını teslim ederken, plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bu yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine 18 bin 500 okul servis aracının hizmet vereceğini söyledi.

İstanbul'da olumsuz görüntüleriyle zaman zaman medyaya da yansıyan "korsan servis" sorununa değinen ve bu sorunun seri plakayla çözüleceğini belirten Öztürk, İstanbul'daki okul servis plakalarının yavaş yavaş değişmeye başladığını ifade etti.

Geçen yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar kapsamında İstanbul'da okul servis araçlarına 34 LAA 001'den başlayan, 34 LZZ 999'a kadar devam eden bir plaka serisi verildiğini ifade eden Öztürk, "Velilerimiz çocuklarını teslim ederken bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, okul servis araçlarında 2011 yılında çıkan yönetmelik kapsamında, araç dışı güvenlik kameraları, 3 nokta emniyet kemeri, acil çıkış sensörlü kapı ve ilave basamak gibi yenilikler olduğunu hatırlattı.

Son olarak 25 Aralık 2017'de yayınlanan yönetmelikle birlikte 3 nokta emniyet kemerine çocuk aparatı, araç takip sistemi, sensörlü koltuk, kameranın ilave edildiğini anlatan Öztürk, bazı sistemlerin mevcut araçlara uygulanmasının mümkün olmadığını gördüklerini, bu nedenle yetkililerin bir yıl daha süre verdiğini söyledi.

"VELİLER ŞOFÖR VE HOSTESLERİ MUTLAKA TANISIN"

Bir servis aracında öncelikle, öğrencinin sağlıklı şekilde seyahat etmesini sağlayan 3 noktalı emniyet kemerinin bulunması gerektiğini aktaran Öztürk, servislerde araç takip sistemlerinin yanı sıra okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için hosteslerin bulunmasının şart olduğunu ifade etti.

Öztürk, hostesin öğrenciyi apartmanın kapısından teslim alması, koltuğuna oturtarak kemerini bağlaması ve okula gidince de öğrenciyi ilgililere teslim etmesi gerektiğini belirterek, hostesin seyir sırasında oluşabilecek her türlü olumsuzluk için tedbirini almakla mükellef olduğunu dile getirdi.

Özellikle küçük öğrencilerin unutulmaması için servislere araç içi kamera ile kontrol butonu koyduklarını belirten Öztürk, her ihtimale karşı hostes ve şoförlerin öğrencileri kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Velilere de bir servis aracında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Servis aracının okul taşıtı tesisatıyla donatılmış olması, dur levhası, rehber personeli bulunması gerekir. Servis şoförünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan toplu ulaşım kartına sahip, sabıka kaydı, sağlık raporu, ehliyet durumu sorgulanmış bir kişi olması lazım. Onun için velilerimizden istediğimiz, mutlaka servis şoförlerini ve hosteslerini tanısınlar. Şoförün araç plakasını alsınlar, en ufak bir olumsuzluğu ilgili kurumlara bildirsinler."

Öztürk, servis görevlilerinde lise mezunu olma şartının getirildiğini ifade ederek, "Sabıkası olmayacak ve sağlık raporu olacak. Lise mezunu bir rehberin çocuklara olan tavrı çok kestirebildiğimiz bir şey değil. Servis personeli olacak kişinin çocuklara ilgisi olan en azından çocuk yetiştirmiş bir anne olabilmesi. Yetkililerden beklentimiz, lise mezunu şartının kaldırılarak, mesleki eğitim verilmesi." dedi.

TRAFİKTE HASSASİYET

Okul servis araçlarının şehir içi trafikte yaşadığı sorunlara değinerek, hassasiyet beklediklerini dile getiren Öztürk, "Servis aracından bir öğrenci inecek. Arkamıza başka bir vasıta yanaştığı zaman öğrenci indirmenize dikkat etmeksizin ilk işi kornaya basmak. Biraz da iş uzadığı zaman şoföre hakaret boyutlarına kadar ulaşan tepkiler vermek. Araçların arkasındaki 'dur' levhası, kırmızı ışık hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, en değerli varlıkları taşıyan servisçilerin de değer görmek istediğini dile getirerek, "Türkiye'nin 32 vilayetinde uygulanan plaka tahdidinin İstanbul'da da uygulanmasını istiyoruz. Bu yönde mevcut kararlar elimizde var, yetkililerin bu konuya da duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 12 ZAM

İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerine yapılan yüzde 12'lik artışa göre, geçen yıl aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 215 lira oldu.

Aylık 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,07 lira olan ücret, bu yıl 4,5 lira olacak. 

 

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