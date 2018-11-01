AA'nın haberine göre, Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.





"DARP, CEBİR, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HAKARET VE TEHDİT"

Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."





Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

SILA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Haber Global’den Selahattin Günday'ın haberine göre; Olay 29 Ekim’de Ahmet Kural’ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşti. Ahmet Kural alkollü olduğu iddia edildi

Sıla’nın kendi ifadelerinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" dedi.

İfadesinde evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın tekrar kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstün başının parçalandığını, zar zor kapıyı açıp kaçtığını ifade etti. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söyledi. Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösterdi. Sıla, saldırıya ilişkin olarak karakola gidip darp raporu aldı. Vücudundaki morluklar tespit edildi ve ünlü şarkıcı daha sonra savcılığa başvuruda bulundu.

AHMET KURAL'A TEPKİ YAĞIYOR

Çıkan haberlerden sonra Ahmet Kural'a sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kural, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.

'DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

Sıla'nın daha önce de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Kural'ın, ünlü şarkıcıya tokat attığı öne sürülmüştü.

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