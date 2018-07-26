ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Ekim 2016'da PKK ve FETÖ adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Andrew Brunson, Çarşamba günü İzmir Cezaevi'nden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

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