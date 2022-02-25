Türkiye'den giden turizmciler de korkuyu yaşadı! 0:00 / 0:00

İHA

Rusya'nın dün sabaha karşı başlattığı askeri harekat ile işgale başladığı Ukrayna'da, iş görüşmesi için ülkede bulunan Bodrumlu turizmciler mahsur kaldı.

İHA'nın haber,ine göre, Harkov'da bir otelde mahsur kalan Bodrumlu 1 acente yetkilisi ve 5 otelci, yardım çağrısında bulundu. Turizmcilerle birlikte Türk öğrencilerin de otelde olduğu öğrenildi.

BOMBALAR PATLAYINCA SIĞINAĞA GEÇTİLER

Harkov’a 30 - 40 kilometre yakın bir bölgede askeri bölgeye yapılan saldırıda bombaların patladığını ve seslerin otele kadar geldiğini dile getiren turizmciler, otel yetkililerinin kendilerini sığınağa götürdüğünü anlattı. Yarım saat sığınakta kalan Bodrumlu turizmciler ile beraberindekiler, tehlikenin geçmesi üzerine yeniden otelin lobisine çıkarıldı.

"ŞU AN GÜVENDEYİZ, TAHLİYE BEKLİYORUZ"

İş adamı Adnan Maviyıldırım yaptığı açıklamada, “Biz hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Kiev Türkiye Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. Yer tespiti istediler, verdik. Güvenli bir şekilde tahliye edileceğimiz söylendi. Şimdi tahliye için bekliyoruz. Burada güvendeyiz. Sabah buraya 30-40 kilometre yakındaki askeri noktayı vurmuşlar. Sesler buraya kadar gelmişti. Bizi sığınağa indirdiler ama tehlike geçince tekrar lobiye çıktık. Bizimle birlikte burada Türk öğrenciler de var. Burası 5 yıldızlı bir otel, bize gayet iyi bakılıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok, sadece tahliye bekliyoruz" dedi.

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