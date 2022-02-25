Putin-Zelenskiy görüşmesi için art arda açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika haberi: Diyalog çağrısı! Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı?
ABONE OL

Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesi hakkında açıklama, Ukrayna lideri Zelenskiy’den diyalog çağrısı

Son dakika... Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme talebini not ettik" denildi. RIA haber ajansının aktardığı haberde, Putin'in Ukrayna heyeti ile görüşmeler için Minsk’e bir heyet göndermeye hazır olduğu belirtildi. Zelenskiy ise bu açıklamanın ardından Putin'e 'diyalog' çağrısında bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum" ifadelerini kullandı. Çin televizyonu ise Rusya'nın üst düzey müzakereye hazır olduğunu belirterek "Putin görüşmeye hazır olduğunu söyledi" dedi. Tarafların açıklamaları kadar kamera önündeki ‘resim’ de dikkat çekiyor

Son dakika haberi: Diyalog çağrısı! Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı?
Putin-Zelenskiy görüşmesi için art arda açıklamalar
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ikinci gününde taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşebileceklerini belirtirken “Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." diyen Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Avrupa'nın bu saldırganlığı durduracak gücü olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı devletlerden daha fazla ne mi bekliyoruz? Ruslara vizelerin iptali, SWIFT sisteminden çıkarmak, Rusya'nın tam bir izolasyonu, büyükelçileri geri çağırmak, petrol ambargosu, hava sahasını kapamak. Bugün bunların hepsi masada olmalı çünkü bu, hepimize, tüm Avrupa'ya bir tehdit." diye konuştu.

KREMLİN: GÖRÜŞME TALEBİNİ NOT ETTİK

Bu açıklamadan saatler sonra Kremlin’den gelen yanıtta “Görüşme talebini not ettik” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy de bu açıklamanın ardından Rus lider Putin için "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum" ifadesini kullanarak müzakere çağrısını yineledi.

"RUSYA, MINSK'E HEYET GÖNDERMEYE HAZIR"

RIA haber ajansında yer alan haberde, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna heyeti ile görüşmeler için Minsk’e bir heyet göndermeye hazır." denildi

"RUSYA ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile telefonda görüştü. Çin televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, Rusya üst düzey müzakerelere istekli olduğunu belirtti.

CCTV, Rusya'nın üst düzey müzakereye hazır olduğunu belirterek "Putin görüşmeye hazır olduğunu söyledi"

Görüşmede Putin'in Xi'ye, "ABD ve NATO Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden geldi." dediği ifade edildi.

AÇIKLAMALAR KADAR DİKKAT ÇEKEN İMAJ

Taraflar arasında bir görüşmenin olup olmayacağı merakla beklenirken liderlerin kamera karşısında söyledikleri kadar, verdikleri görüntüler de dikkatle izleniyor.



“Poker suratlı” yakıştırmaları yapılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı bir görüntüsüne tanık olmak güçken eski bir komedyen olan ve mimiklerini kullanabilen Ukrayna liderinin harekat sırasındaki imajı dikkat çekiyor.



İlk konuşmalarında takım elbise ve kravatı ile klasik bir lider imajıyla halkın karşına çıkan Zelenskiy, harekatın başlamasıyla birlikte önce kravatını çıkardı.

Daha sonra da ceket ve gömleği de çıkaran Zelenskiy’nin askeri renklerdeki rahat kıyafetleri tercih ettiği ve tıraş olmadığı görüldü.

Zelenskiy’nin bu tercihinin imzaladığı seferberlik kararnamesi ile de uyumlu olduğu yorumları yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak. Konuşmalarında halka direniş ve orduya katılım çağrısını tekrarlayan Ukrayna liderinin konuşmaları ve vücut dili önümüzdeki günlerde de dikkatle takip edilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiye insani yardım sözü
DÜNYA BM'den Zelenskiye insani yardım sözü
Biden: Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek
DÜNYA Biden: Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile müzakere açıklaması - Ukrayna Rusya savaşı haberleri
DÜNYA Zelenskiy'den müzakere açıklaması
Son dakika: Ukraynalı 18 yaşında çocuklar askerlik sırasında! - Ukrayna Rusya son gelişmeler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...
Son dakika haberler | Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu
DÜNYA Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'nin boğazları... - Ukrayna Rusya haberleri
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.