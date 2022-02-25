Putin-Zelenskiy görüşmesi için art arda açıklamalar 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ikinci gününde taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşebileceklerini belirtirken “Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." diyen Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Avrupa'nın bu saldırganlığı durduracak gücü olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı devletlerden daha fazla ne mi bekliyoruz? Ruslara vizelerin iptali, SWIFT sisteminden çıkarmak, Rusya'nın tam bir izolasyonu, büyükelçileri geri çağırmak, petrol ambargosu, hava sahasını kapamak. Bugün bunların hepsi masada olmalı çünkü bu, hepimize, tüm Avrupa'ya bir tehdit." diye konuştu.

KREMLİN: GÖRÜŞME TALEBİNİ NOT ETTİK

Bu açıklamadan saatler sonra Kremlin’den gelen yanıtta “Görüşme talebini not ettik” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy de bu açıklamanın ardından Rus lider Putin için "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum" ifadesini kullanarak müzakere çağrısını yineledi.

"RUSYA, MINSK'E HEYET GÖNDERMEYE HAZIR"

RIA haber ajansında yer alan haberde, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna heyeti ile görüşmeler için Minsk’e bir heyet göndermeye hazır." denildi

"RUSYA ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile telefonda görüştü. Çin televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, Rusya üst düzey müzakerelere istekli olduğunu belirtti.

CCTV, Rusya'nın üst düzey müzakereye hazır olduğunu belirterek "Putin görüşmeye hazır olduğunu söyledi"

Görüşmede Putin'in Xi'ye, "ABD ve NATO Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden geldi." dediği ifade edildi.

AÇIKLAMALAR KADAR DİKKAT ÇEKEN İMAJ

Taraflar arasında bir görüşmenin olup olmayacağı merakla beklenirken liderlerin kamera karşısında söyledikleri kadar, verdikleri görüntüler de dikkatle izleniyor.

Daha sonra da ceket ve gömleği de çıkaran Zelenskiy’nin askeri renklerdeki rahat kıyafetleri tercih ettiği ve tıraş olmadığı görüldü.

Zelenskiy’nin bu tercihinin imzaladığı seferberlik kararnamesi ile de uyumlu olduğu yorumları yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak. Konuşmalarında halka direniş ve orduya katılım çağrısını tekrarlayan Ukrayna liderinin konuşmaları ve vücut dili önümüzdeki günlerde de dikkatle takip edilecek.