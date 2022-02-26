Rusya'dan Çernobil açıklaması! İşte Ukrayna'nın kayıpları! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

"150'DEN FAZLA ASKER SİLAH BIRAKTI"

AA'da yer alan son dakika haberine göre operasyonlar esnasında 150’den fazla Ukrayna askerinin silah bıraktığını ve teslim olduğunu bildiren Konaşenkov, savaşmayacaklarına dair imza aldıkları askerleri kısa bir süre sonra ailelerinin yanına geri göndereceklerini ifade etti.

"13 KOMUTA MERKEZİ, 36 RADAR İSTASYONUNU VURDUK"

Rus güçlerinin Ukrayna’daki askeri operasyonlarında bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini söyleyen Konaşenkov, 13 komuta merkezi, 36 radar istasyonu, 14 hava savunma füze sistemi, 5 insansız hava aracı, 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 18 tank, 41 askeri araç ve 5 savaş botunun imha edildiğini kaydetti.

"ÇERNOBİL'DE RADYOAKTİF SEVİYE NORMAL"

Çernobil Nükleer Santrali’ni Rus Hava İndirme Birlikleri'nin tamamen kontrol altına aldığını ifade eden Konaşenkov, ​​​​​​​santralin korunmasından sorumlu Ukrayna askeri birliği ile Rus askerlerinin blokların ve radyasyon yayan blokun üstünü örten özel çelik çadırın güvenliğinin ortak şekilde sağlanmasında anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Konaşenkov, "Santrali korumak için ortak eylemlerimiz, milliyetçi oluşumların veya diğer terör örgütlerinin ülkedeki mevcut durumdan nükleer bir provokasyon düzenlemek için yararlanamayacaklarının garantisidir" dedi.

"ÇALIŞANLAR GÖREVLERİNİ YAPIYOR"

Bölgedeki radyasyon seviyesi hakkında da bilgi veren Konaşenkov, “Nükleer santralin bulunduğu bölgede radyoaktif seviye normal. Santral çalışanları çalışmalarına olağan şekilde devam ediyor ve radyoaktif durumu gözlemliyor” ifadelerini kullandı.

"KİEV'İN BATISIYLA BAĞLANTISI KESİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamada ise Rus ordusunun, Kiev’in kuzeyindeki Çernigiv kentini ablukaya aldığını aktararak, “Halihazırda, Rus ordusu Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır.” dedi

Dünden bu yana çatışmaların yaşandığı Gostomel hava üssüne dair de bilgi veren Konaşenkov, “Rus ordusu 24 Şubat’ta Gostomel hava üssü yakınlarına başarılı bir indirme gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna’nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur.” diye konuştu.

Konaşenkov, havalimanının ele geçirilmesiyle Kiev’in batısıyla bağlantının kesildiğini belirterek, “Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi.” ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Kiev’deki yerleşim birimlerine saldırmayacağını kaydeden Konaşenkov, “Rus askerleri sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almaktadır.” şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yönelik suçlamalarda da bulunan Konaşenkov, “Pentagon ve CIA danışmanları, misilleme ateşini kışkırtmak için yerleşim bölgelerinde roket güdümlü topçu sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağını Kiev'e öğretti.” değerlendirmesinde bulundu.