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Haberler Dünya Ukrayna'dan son dakika "Çernobil" açıklaması: Radyasyon seviyelerinde artış - Güncel Haberler
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Ukrayna'dan 'Çernobil' açıklaması: Radyasyon seviyelerinde artış var

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Çernobil bölgesinde radyasyon seviyelerinde artış olduğunu belirtildi. Rusya ise paraşütçülerinin Çernobil santralinin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi ve bir problem olmadığını ifade etti.

Ukrayna'dan son dakika
Ukrayna'dan 'Çernobil' açıklaması
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HABERTURK.COM

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santralinin Rus askerlerinin kontrolüne geçmesinin ardından gözler, 1986'da dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine sahne olan santrale çevrilmişti.

Ukrayna'dan bugün yapılan açıklamada Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Çernobil bölgesinde radyasyon seviyelerinde artış olduğunu belirtildi.

Rusya ise paraşütçülerinin Çernobil santralinin kontrolünü ele geçirdiğini resmen duyururken, radyasyon seviyesinde bir problem olmadığını ifade etti.

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