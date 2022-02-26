Son dakika haberleri: Ruslar gelmesin diye canını feda etti! Köprüyü havaya böyle uçurdu - VİDEO

O anlar kamerada! Ruslar gelmesin diye canını feda etti! Köprüyü uçurdu! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev’e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti.

BELARUS'TAN DA RUS ASKERİ GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov’a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı.

Köprüyü uçuran Vitaliy Skakun Volodymyrovych.

KENDİSİYLE BİRLİKTE KÖPRÜYÜ UÇURDU

Ukraynalı denizci Vitaliy Skakun, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Ukraynalı denizci Skakun'un araçla birlikte köprüye gelişi ve aracındaki bomba ile birlikte köprüyü havaya uçurduğu anlar kameraya da yansıdı.

KİEV METROSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu.

GÜVENLİ OLMAYAN METROLAR HALKA DUYURULDU

Açıklamada, "Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.