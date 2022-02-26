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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın." dedi. Lavrov toplantıda Batılı gazetecilerle sık sık tartışmaya girerken, Batı medyasında gerçeklerin aktarılmadığı öne sürdü. Lavrov, Çin medyasına söz verilmesini istedi

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: İşgal etmiyoruz - Güncel Haberler
Lavrov: Ukrayna'yı işgal etmiyoruz
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Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar;

Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yöntemlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.

Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Fransa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti.

Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ekonomik bağları var bu bölgelerin Rusya ile. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi.

Batı anlaşmaları bozdu. Biz çok istedik müzakereleri. Aynı zamanda bir de Rusya suçlandı. Batılı mevkidaşlarımız aslında ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rusya okulları, kiliseleri, gelenekleri yok edilmeye çalışıldı Ukrayna'da. Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında silahlar bırakıldığında müzakereye hazır. Ukrayna halkının zaten bu fırsatı olacak, kendi geleceklerini kendilerini belirleme hakkı olacak.

Bölgede bulunduğunu belirten CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna Lavrov "Ben size açıklayayım istersiniz, pek çok kez sanırım duymuşsunuzdur, Başkan Putin Rusya'nın konumunu çok net açıkladı. Kimse aşağılayamaz Ukrayna halkını. Biz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ukrayna'da Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını ileri sürüyor. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun. Sivillere zarar gelmeyecek dedik. Ukraynalılara zarar vermeyeceğimizi açıkladık. Barakalara karşı halka karşı ateş açmayacağız dedik. Ben de sormak istiyorum, bu konuya daha önce değindim; Neden batı medyasından olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor? Ukrayna'nın batı kontrolünde olan bölgelerinde neler olduğunu neden göstermiyorsunuz. Donbas'ı ziyaret ettiniz mi? Okulların durumunu, çocukların nasıl hayatını kaybettiğini gördünüz mü? TV'lerinizde hiç yansıttınız mı? Teşekkür ediyorum" dedi.

BATILI GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Lavrov toplantıda Batılı gazetecilerle sık sık tartışmaya girerken, Batı medyasında gerçeklerin aktarılmadığı öne sürdü. Lavrov, Çin medyasına söz verilmesini istedi.

"UKRAYNA'DA BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

Diğer yandan Rusya Dış İstihbarat Şefi, Rusya'nın Ukrayna’da hızla barışı sağlayacağını, Avrupa’da büyük ölçekli bir çatışmayı önleyeceklerini söyledi.

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