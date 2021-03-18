Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 19'a yükseldi.

Son artırımla beraber Türkiye küresel 'faiz liginde' 2 sıra yükselerek yedinci oldu. Karar öncesi Haiti ile aynı sırada olan Türkiye, kararın ardından Kongo ve İran'ı da geride bıraktı.

EN YÜKSEK FAİZ VENEZUELA'DA

Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Venezuela yüzde 45.34 ile dünyanın en yüksek politika faizine sahip ülkesi olmaya devam ederken, bu ülkeyi yüzde 40 ile Zimbabve ve yüzde 38 ile Arjantin takip ediyor.

Türkiye G20 ülkeleri arasında Arjantin'in ardından en yüksek 2. politika faizine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Politika faizi en yüksek 20 ülke:

Ülke Politika faizi (%) Venezuela 45.34 Zimbabve 40 Arjantin 38 Yemen 27 Liberya 25 Surinam 25 Türkiye 19 Kongo 18.5 İran 18 Haiti 17 Angola 15.5 Sudan 15.5 Güney Sudan 15 Gana 14.5 Sierra Leone 14 Özbekistan 14 Mozambik 13.25 Malawi 12 Gine 11.5 Nijerya 11.5

PPK'nın aralık ayında yaptığı 200 baz puanlık artışla Türkiye politika faizi en yüksek 10 ülke arasına girmişti. Ocak ve şubat aylarındaki toplantılarda ise faiz oranı sabit bırakılmıştı.

51 ÜLKEDE YÜZDE 1'İN ALTINDA

'Faiz liginin' üst sıralarında durum böyleyken dünyanın 51 ülkesinde politika faizi yüzde 1'in altında. Bunların 19'unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0, ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 0-0.25 aralığında faiz uyguluyor.

3 ÜLKEDE NEGATİF FAİZ

Dünyada 3 ülke ise negatif politika faizine sahip. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka'da yüzde -0.6, İsviçre'de ise yüzde -0.75 olarak belirlenmiş durumda.