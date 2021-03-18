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HaberlerParaSon dakika! Türkiye dünyanın en yüksek 7. politika faiz oranına sahip
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Türkiye dünyanın en yüksek 7. politika faiz oranına sahip ülkesi oldu

Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararının ardından Türkiye yüzde 19 ile dünyanın en yüksek 7. politika faiz oranına sahip ülkesi oldu. Türkiye G20 ülkeleri arasında Arjantin'in ardından en yüksek 2. politika faizine sahip ülke konumunda

Son dakika! Türkiye dünyanın en yüksek 7. politika faiz oranına sahip

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 19'a yükseldi.

Son artırımla beraber Türkiye küresel 'faiz liginde' 2 sıra yükselerek yedinci oldu. Karar öncesi Haiti ile aynı sırada olan Türkiye, kararın ardından Kongo ve İran'ı da geride bıraktı.

EN YÜKSEK FAİZ VENEZUELA'DA

Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Venezuela yüzde 45.34 ile dünyanın en yüksek politika faizine sahip ülkesi olmaya devam ederken, bu ülkeyi yüzde 40 ile Zimbabve ve yüzde 38 ile Arjantin takip ediyor.

Türkiye G20 ülkeleri arasında Arjantin'in ardından en yüksek 2. politika faizine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Politika faizi en yüksek 20 ülke:

ÜlkePolitika faizi (%)
Venezuela45.34
Zimbabve40
Arjantin38
Yemen27
Liberya25
Surinam25
Türkiye19
Kongo18.5
İran18
Haiti17
Angola15.5
Sudan15.5
Güney Sudan15
Gana14.5
Sierra Leone14
Özbekistan14
Mozambik13.25
Malawi12
Gine11.5
Nijerya11.5

PPK'nın aralık ayında yaptığı 200 baz puanlık artışla Türkiye politika faizi en yüksek 10 ülke arasına girmişti. Ocak ve şubat aylarındaki toplantılarda ise faiz oranı sabit bırakılmıştı.

51 ÜLKEDE YÜZDE 1'İN ALTINDA

'Faiz liginin' üst sıralarında durum böyleyken dünyanın 51 ülkesinde politika faizi yüzde 1'in altında. Bunların 19'unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0, ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 0-0.25 aralığında faiz uyguluyor.

3 ÜLKEDE NEGATİF FAİZ

Dünyada 3 ülke ise negatif politika faizine sahip. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka'da yüzde -0.6, İsviçre'de ise yüzde -0.75 olarak belirlenmiş durumda.

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