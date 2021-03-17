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HaberlerParaSON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?
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Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki günlük toplantısının ardından faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi gerilerken dolar/TL de hafif gevşeyerek 7.55 altına geriledi. Noktasal grafikte ise 2022 ve 2023 yılları için faiz artışı bekleyen Fed üye sayısı artarken, ekonomik tahminlerde büyüme ve enflasyon yukarı yönlü, işsizlik ise aşağı yönlü revize edildi

SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?
Fed faiz kararını açıkladı
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HABERTURK.COM

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki günlük toplantısının ardından faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı.

Oy birliğiyle alınan karar sonrası ABD 10 yıllıklarının faizi 1.67'den 1.63'e gerilerken noktasal tahmin grafiğinde 18 Fed üyesinden 7'si 2023 yılında en az 1 faiz artışı bekliyor. Bu sayı önceki toplantıda 5 şeklindeydi. Noktasal grafikte 2022 yılında faiz artışı bekleyen üye sayısı ise 1'den 4'e çıktı.

Ekonomik tahminlerde ise 2021 büyümesi yüzde 4.2'den 6.5'e çekilirken işsizlik beklentisi yüzde 5'ten 4'e düşürüldü.

2021 yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2.2'ye çeken Fed, 120 milyar dolarlık tahvil alım programı ve bilanço kompozisyonunda değişikliğe gitmedi.

Karar metninde önceki toplantıya göre anlamlı bir değişiklik görülmedi. Metinde, "Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri toparlanma hızında bir yavaşlamanın ardından yukarı döndü. Politika yapıcıların çoğunluğu enflasyon tahminlerine yönelik riskleri ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunu görüyor" denildi.

POWELL: FED GEREKTİĞİ SÜRECE EKONOMİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrasında düzenlediği basın toplantısında ''Fed, ihtiyaç olduğu sürece destek sağlamaya devam edecek'' dedi. Ekonomik toparlanmanın sona ermekten uzak ve inişli çıkışlı olduğunu belirten Powell, ekonomik aktivitede genel toparlanmanın benzeri görülmemiş maliye ve para politikası adımlarından kaynaklandığını vurguladı. Powell '' Önümüzdeki patika hala belirsizliğini korumakta. Bazı çok kötü ekonomik sonuçlardan kaçınabildik'' diye konuştu.

'ENFLASYONDAKİ GEÇİCİ ARTIŞ FAİZ ARTIRIMI İÇİN ŞARTLARI KARŞILAMAYACAK'

Fed politika yapıcılarının tahminlerini kayda değer şekilde yukarı yönlü revize ettiğine dikkat çeken Powell şöyle konuştu: ''Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında olmaya devam ediyor. Baz etkilerini ötesine baktığımızda ekonomi yeniden açılmaya devam ettikçe fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görebiliriz. Fiyatlarda tek seferlik artışların enflasyon üzerinde sadece geçici etki yapması büyük olasılık. Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vereceğiz. Enflasyonda yüzde 2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak.

'VARLIK ALIMLARINI AZALTMAYI KONUŞMANIN ZAMANI GELMEDİ'

Henüz varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın zamanı olmadığını vurgulayan Powell ''Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması için hedeflerin yakalanmasına doğru önemli ilerleme görmemiz gerekli'' diye konuştu.

Komite'nin büyük çoğunluğunun bu tahmin dönemi için faiz artırımı öngörmediğini belirten Powell ''Yıl ilerledikçe işgücü piyasaları ve enflasyon konusunda daha hızlı ilerleme sağlamaya başlamayı bekliyoruz'' dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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