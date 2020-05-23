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Sokak ortasında 10 yıllık eşini öldürdü!

Ankara'da Veysel Tetik (51),10 yıllık eşi Selma Tetik'i markete giderken sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Gelen bekçilere de ateş edip, silahı başına dayayarak intihara kalkışan Tetik, ikna edilerek gözaltına alındı

kadın cinayeti
DHA

Başkent'te, bugün saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fatih Caddesi, Keklik Sokak´ta bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü. Veysel Tetik, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini, bu sabah markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden çıkardı. Üzerinde polis gömleği bulunan Veysel Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre boynundan vurulan Selma Tetik, ağır yaralandı. Selma Tetik, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tetik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Veysel Tetik, olay yerine gelerek 'teslim ol' çağrısı yapan bekçilere, bir el ateş ederek kaçtı. Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Tetik, yakalanacağını anlaşınca bu sefer tabancayı kendi başına dayadı.

Veysel Tetik, gelen polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu. Polis olmamasına karşın polis gömleği giyen Veysel Tetik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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