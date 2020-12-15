Melek Aslan cinayetinde şoke eden detaylar! 0:00 / 0:00

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Melek Aslan 21 Ekim’de Diyarbakır’ın Ofis semtindeki Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.

Habertürk'ten Şahin Şen'in özel haberine göre, olayın ardından önce Mustafa Aslan, birkaç gün sonra da Melek Aslan’ın eski sevgilisi olan 35 yaşındaki Orhan Vatansever Sakarya’da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tamamlanan soruşturmanın ardından cinayete ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istenen iddianamenin detaylarına Habertürk ulaştı.

HASTALIK DERECESİNDE TAKINTI YAPTI

İddianameye göre eski sevgili Orhan Vatansever Melek Aslan’ı hastalık derecesinde takıntı haline getirmişti. Vatansever ayrıldıktan sonra Melek’in peşini hiç bırakmadı.

Tutuklanan Mustafa Aslan

Melek’e verdiğini iddia ettiği 12 bin EURO parasını alabilmek için sürekli olarak Melek’i taciz ediyordu. Melek Aslan da Vatansever’den kaçarak Diyarbakır’a yerleşti. İddianamede Vatansever’in Melek’e verdiği paraları geri almak amacıyla işin sonunu genç kızı öldürmeye kadar götürebileceği düşüncelerini taşıdığına yer verildi.

MELEK’İ TAKİP ETTİRDİ

Orhan Vatansever, Melek Aslan’ın kendisinden ayrılmasını bir türlü kabullenemiyordu. İddianameye göre Vatansever Melek’e verdiğini iddia ettiği paraları geri almak için Diyarbakır’a gitti.

Amacına ulaşamayınca da Melek’in ailesine mesajlar atarak Melek’in fuhuş yaptığını söyledi. Vatansever, Melek’e ait fotoğraflarla genç kızın namusuna ilişkin mesajlar ile başkalarını da dolandırdığını iddia eden mesajlar gönderdi. Melek Aslan’ın yaptıklarını tüm Türkiye’ye duyuracağım diyerek ailesini tehdit eden Vatansever’in Diyarbakır’da tanıdığı ve kendilerine “çocuklar” dediği arkadaşlarına sürekli olarak genç kızı takip ettirdiği ve Melek’e ait fotoğraflar istediği de iddianamede yer aldı.

Tutuklanan Orhan Vatansever

Melek’in ailesi üzerinde de bir sonuç elde edemeyen Orhan Vatansever bu defa Melek Aslan’ın 21 yaşındaki Mustafa Aslan’ı hedefine koydu. Mustafa Aslan’ın genç yaşından kaynaklı tecrübesizliğinden faydalanan Vatansever, attığı onlarca mesajda Mustafa’ya ablasının fuhuş yaptığı iddiasını söyledi. İddianameye göre Vatansever Mustafa Aslan üzerinde hakimiyet kurarak Mustafa’nın zihnine ablasını öldürme düşüncesini ilmek ilmek işledi. Mustafa Aslan’ın iradesini etki altına alan Vatansever katil zanlısına “kötü yola düşen Melek hakkında yapılması gerekeni yapmazlarsa kendisinin yapacağı tarzda mesajlar da gönderdi.

MUSTAFA ASLAN’I DOLDURUŞA GETİRDİ

İddianamede Vatansever’in Mustafa Aslan’a ablası Melek Aslan’ın namusu üzerinden onlarca mesaj atarak ablasını öldürme düşüncesini pekiştirdiği de belirtildi. Azmettirici Vatansever’in, “Yerimde olsan Melek ile evlenir miydin? Melek’in bu yaptıklarını miden kaldırır mıydı? Her geçen gün zaman kaybediliyor. İşlerin ciddiyetine varılması gerekir” şeklinde mesajlar atarak Mustafa Aslan'ı ablasına karşı dolduruşa getirdiği de iddianamede yer aldı.

Bu mesajlarla Vatansever’in Mustafa Aslan’ı ablasına karşı dolduruşa getirdiği ve ablasının kötü yola düştüğüne inandırdığı da savcılık iddianamesinde belirtildi

CİNAYETİ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN ARAŞTIRDI

Azmettirici Vatansever’in Melek Aslan’ın fuhuş yaptığı iddialarına savcılık tarafından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinden bilgi istendi. Polis kayıtlarında Orhan Vatansever’in iddia ettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve Melek Aslan hakkında ileri sürdüğü fuhuş beyanlarının asılsız ve temelsiz kaldığı da iddianamede yer buldu.

Ancak Vatansever’in telkinleriyle etkilenen Mustafa Aslan’ın cep telefonundan “şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi? Şeriatta zinanın cezası? Şeriatta zina eden ablaya ne yapılır? Öldürmenin caiz ya da farz olduğu durumlar hakkında bilgi verir misiniz” şeklinde aramalar yaptığı da iddianameye yansıdı.

ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ

İddianamede “Orhan Vatansever'in, Mustafa'ya attığı mesajlar, Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar Orhan'ın bu sözleriyle şüpheli Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdiği anlaşılmıştır. Melek'i usta bir şekilde kardeşi Mustafa'ya öldürttüğü, Mustafa'nın zihnine ablası Melek'in kötü yola düştüğü düşüncesiyle öldürme saikini sokarak kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlediği mülahaza edilmiştir" denilerek Vatansever’in azmettirici olduğu açıkça belirtildi.

MÜEBBETLERİ İSTENDİ

Savcılık Melek Aslan’ın katil zanlısı kardeşi Mustafa Aslan hakkında kasten öldürme, Orhan Vatansever hakkında da kasten öldürmeye azmettirme suçlarından müebbet hapis talebinde bulundu. Öte yandan Orhan Vatansever hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da ayrıca 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.