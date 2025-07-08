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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zeydan Karalar'a tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 08.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:24
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        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik yürüttüğü 3 farklı soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi yeni bir operasyon düzenlendi.

        Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Şahin ile suçtan elde edilen gelirleri aklamak ve ile rüşvet vermek iddilarıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli 5 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Karalar ve Tutdere ile beraberindeki şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra hakimliğe sevk edildi.

        KARALAR VE 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 3 şüpheli “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklamaya sevk edildi. 3 şüpheli de “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise “icbar suretiyle irtikap” suçundan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

        Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’nün tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında ise 1 şüpheli “rüşvet vermek” suçundan imza atma şeklindeki adli kontrol, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla savcılıktan serbest bırakıldı.

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