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Ankara'da valilik ekmek fiyatı için devreye girdi

Ankara'da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25'lik zammın ardından valilik devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada bu fiyatın "günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı" bildirildi. Valilik bu akşam Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile ekmek tarife fiyatı konusunda uzlaşmak için masaya oturacak. Uzlaşma sağlanamazsa oluşturulacak komisyon zam oranına karar verecek

01.10.2018 - 14:42 | Güncelleme:

Ankara'da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25'lik zammın ardından valilik devreye girdi. 200 gram ekmeğin tarifesinin 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarılmasına itiraz eden Ankara Valiliği, bu akşam Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile masaya oturacak. Uzlaşma sağlanamazsa oluşturulacak komisyon zam oranına karar verecek.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00’da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.

 

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA KOMİSYON KARAR VERECEK

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır."

Zammın günün ekonomik şartlarına uygun olmadığı belirtilen açıklamada  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00’da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.
Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır."


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Yorumlar 6
  • Misafir 3 dakika önce
    Ekmek yemeyin pasta yiyin sizde canım Ekmek yemeyin pasta yiyin sizde canım
  • Misafir 4 dakika önce
    Erzincan 1.50 TL , neden müdahale edilmiyorErzincan 1.50 TL , neden müdahale edilmiyor
  • Misafir 11 dakika önce
    200gr ekmek 1tl para kazanmaz..
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