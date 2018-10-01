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Ankara'da ekmek zamlandı

Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi

01.10.2018 - 10:59 | Güncelleme:

Simitten sonra ekmek fiyatlarına da zam geldi. Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı.  Ankara'da bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatının 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, başkentte ekmek fiyatlarının 2 yıldır arttırılmadığına dikkat çekti. Habertürk TV'nin yayınına katılan Balcı, un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarının zamlandığını söyledi.

UN İHRACATI SINIRLANMIŞTI

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.

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Yorumlar 18
  • Misafir 35 saniye önce
    250 gr ekmek yılbaşında israf adı altında 200 grama düşürüldü. Zam olmadan israf düşünülse 80 kuruş olarak fiyatı değiştirilirdi. Bir yılda 2 kez zam oldu ekmeğe ayıp!250 gr ekmek yılbaşında israf adı altında 200 grama düşürüldü. Zam olmadan israf düşünülse 80 kuruş olarak fiyatı değiştirilirdi. Bir yılda 2 kez zam oldu ekmeğe ayıp!
  • Misafir 4 dakika önce
    kriz yok ama kriz yok ama
  • Misafir 8 dakika önce
    Hani zam yoktu?
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