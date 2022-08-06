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Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup paylaştı

Herkes ardında izler bırakıyor. Kimi zaman duvarların arkasına gizlenen, kimi zaman döşemelerin altına bırakılan, kimi zaman da ufacık bir kutuya saklanan bu izler başkaları tarafından fark edilip paylaşılıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bulduğu sıra dışı eşyaları ve gizli bölmeleri gözler önüne seriyor. İşte o kareler!

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  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Sosyal medya kullanıcısı, yeni ofise taşınan babasına yardım ederken gizli bir alan bulmuş.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Kapının ardında çıkan harabe alanda eski kağıt parçaları bulunuyor... 
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Bodrum katına giden merdivenin yanı başındaki duvar kırılıyor ve görünüşe göre 19. yüzyıldan kalma gizli bir oda bulunuyor.

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Mutfak zemininden çıkan ilginç bir geçit. 6 metre derinliğinde olan geçit eski su sarnıcına açılıyor.

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Sosyal medya kullanıcısının evin çatı katında keşfettiği gizli oda. Ürkütücü odanın içerisinde eski gazete kağıtları, fotoğraflar ve bir yatağın olduğu görülüyor. 
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Evin zemininde şans eseri bulunan gizli kasa... Fakat ne yazık ki içinde yalnızca örümcek ağları varmış. 
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Bir sosyal medya kullanıcısının arkadaşı eski halıflekslerini değiştirmeye karar verdi. Halının altında ise kiler kapısı ve ilginç sürprizlerle karşılaştı.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Sosyal medya kullanıcısının büyükbabasının evinde, merdiven altındaki bir kutuda bulduğu yüzükler...
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    100 yıllık evin yenilenmesi sırasında bulunan eski bir anahtar.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    İnternet kullanıcısı evdeki gömme dolabın duvarını kırdı ve gizli bölme buldu. Bölmede ise büyük bir sepet vardı. Görünüşe göre, evin eski sahipleri gümüş eşyalara değer veriyordu.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Banyo yenilenmesi esnasında duvarın arkasında bulunan çizim.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    İnternet kullanıcılarının evlerini yenilerken bulduğu 1866 yılından kalma peni. 
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yenilemekte olduğumuz bir evin çatı katında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir İngiliz gaz maskesi buldum."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Evimi yenilerken döşeme tahtalarının altında 1911'den kalma bir gazete buldum."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Ailem mutfağı yenilerken fayansın altında bir kasa buldu. Ne yazık ki boştu."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "84 yaşındaki babam, evini yenilerken 1912'den kaldığına inandığı bu resmi buldu."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Mutfağımızı yenilerken bu sınıf resmini buldum. Arkada Vivien Gilbert Haziran 1911 yazıyordu."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Ev yenilenmesi sırasında bodrum katında bulunan buhar odası ve jakuzi.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Mutfağımı yenilerken eski ev sahiplerinin kapattığı kapıyı buldum"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Bir sosyal medya kullanıcısı da keşfini şöyle anlatıyor: 

    "Bodrum katım sular altında kaldı ve biz de duvarları yıktık. Moloz ve çöp dolu başka bir odaya açılan kapı bulduğumuzda şaşırdık. İçinde 1957'de basılmış bir dergi vardı."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Burası arkadaşımın teyzesinin Meksika'daki evi. Biraz tadilat yaptıklarında duvarın ardında yeşil bir kapı buluyorlar. Ancak daha sonra kapının arkasında sadece tuğlaların olduğu anlaşılıyor."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    İnternet kullanıcısının yeni taşındığı evde bulduğu ilginç bölme. 

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Eşim ve ben bir ev satın aldık. Eşyaları yerleştirdikten bir süre sonra karım yerde bir panel fark etti ve 'Gizli bir kapımız olduğunu biliyor muydun?" dedi.

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Babam yakın zamanda yeni bir ev satın aldı. Döşemeleri kaldırdığımızda gizli bir kasa fark ettik." 
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Evde tesadüfen bulunan sıra dışı kapı... 

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "125 yaşındaki evimdeki merdiven boşluklarından birinde nedense gizli bir bölme var."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yeni evimin duvarında gizli bir bölme buldum!. Ev, 60'lardan beri aynı aileye aitti. Bölme 70'li ve 90'lı yıllara ait mali belgeler, hesap özetleri ve çek kopyalarıyla doluydu."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yaklaşık 2 hafta önce ilk evime taşındım. Bodrumdaki işleri hallederken, merdivenlerle duvar arasın kontrplak parçası fark ettim. Meğer arkasında gizli bir bölme varmış."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    İnternet kullanıcısının evini dekore ederken bulduğu 1900'lerden kalma döküm şömine.

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "3 yıl bu evde yaşadıktan sonra bulduğum bölme."

     
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Annemle babamın satın aldığı yeni evin merdivenlerin altında gizli bir odası var."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Banyomda bulduğum hazine"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Döşeme halıyı kaldırdığımda bulduğuma bakın!"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Eski bir çiftlik evinin duvar kağıdının 3 kat altında, vintage duvar kağıdı bulduk."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Arkadaşım evini dekore ederken duvar kağıdının altında bu resmi buldu"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yeni evimizdeki dolapların altında, üzerinde "süt" yazılı bu küçük kapı var."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Evin zemininde bulunan çeşitli çizimler.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Evim önceden eski bir karakolmuş ve nezaret kapıları hala duruyor"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Apartmanımın altından geçen 1 buçuk kilometre uzunluğundaki bir tünelde bu çizimleri buldum."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Duvar kağıdını sökerken bulduğum minik bir çizim"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    Yıllar boyunca onlarca kez boyanan duvardaki boya katmanları.
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yaşadığım evin zemininde bir kuyu var"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Yeni bir eve taşındım ve bakın neler keşfettim."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Bodrumu yenilerken duvarın arkasında bulduğumuz çizim"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Arkadaşım evinin inşaatı için duvarı yıktığında bu resmi buldu."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Bu binada 1909'dan kalma orijinal elektrik düğmeleri var!"
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Evim eskiden bir bankaymış. Biz de kasayı kiler olarak kullanıyoruz."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "1930'lu yıllarda yapılmış evimin duvarının arkasında bir zincir var."
  • Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu gizli bölmeler ve sıra dışı eşyalar

    "Kız arkadaşımın misafir odası eskiden banyoymuş. Çünkü odada eski bir duşakabin var." 

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