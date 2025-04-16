Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Bu yıl atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı merak konusu oldu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken MEB son dakika duyurusu ile sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025 hakkıında detaylar...
Sözleşmeli öğretmen ataması son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yıl 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atamaların 10 bini Milli Eğitim Akademisine yapılacak. MEB bünyesine ise 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile merakla beklenen sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2025 belli oldu. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte 2025 sözleşmeli ğretmen atama takvimi hakkında bilgiler.
25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
15 Nisan 2025 Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum." dedi.
Erdoğan, "Bu vesileyle gözbebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize, emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
MEB tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
10 BİN ATAMA TAKVİMİ BEKLENİYOR
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "