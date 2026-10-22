Alperen Şengün, NBA'de sezona "double-double" ile başladı!

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'i 128-110'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 30 dakika parkede kalırken, 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Takımda Kevin Durant ile Jabari Smith de 30'şar sayı kaydetti.

Dallas'ta ise Cooper Flagg 32 sayı, Marcus Sasser 17 sayı ve Kyrie Irving de 15 sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Tarık Biberovic sakatlığından dolayı forma giymedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 116

Orlando Magic: 125 - Atlanta Hawks: 132

Toronto Raptors: 135 - Chicago Bulls: 92

Brooklyn Nets: 103 - Charlotte Hornets: 110

Miami Heat: 106 - Minnesota Timberwolves: 131

New Orleans Pelicans: 120 - Indiana Pacers: 123

Memphis Grizzlies: 123 - Utah Jazz: 103

Houston Rockets: 128 - Dallas Mavericks: 110

Portland Trail Blazers: 124 - Phoenix Suns: 83

Los Angeles Lakers: 127 - Golden State Warriors: 105

Los Angeles Clippers: 121 - Sacramento Kings: 96