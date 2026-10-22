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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün, NBA'de sezona "double-double" ile başladı!

        Alperen Şengün, NBA'de sezona "double-double" ile başladı!

        NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alperen sezona "double-double" ile başladı!

        NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'i 128-110'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 30 dakika parkede kalırken, 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Takımda Kevin Durant ile Jabari Smith de 30'şar sayı kaydetti.

        Dallas'ta ise Cooper Flagg 32 sayı, Marcus Sasser 17 sayı ve Kyrie Irving de 15 sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Tarık Biberovic sakatlığından dolayı forma giymedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 116

        Orlando Magic: 125 - Atlanta Hawks: 132

        Toronto Raptors: 135 - Chicago Bulls: 92

        Brooklyn Nets: 103 - Charlotte Hornets: 110

        Miami Heat: 106 - Minnesota Timberwolves: 131

        New Orleans Pelicans: 120 - Indiana Pacers: 123

        Memphis Grizzlies: 123 - Utah Jazz: 103

        Houston Rockets: 128 - Dallas Mavericks: 110

        Portland Trail Blazers: 124 - Phoenix Suns: 83

        Los Angeles Lakers: 127 - Golden State Warriors: 105

        Los Angeles Clippers: 121 - Sacramento Kings: 96

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        #Alperen Şengün
        #Houston
        #NBA
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