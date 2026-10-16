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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas!

        Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas!

        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris!

        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak.

        Zalgirio Arena'daki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

        Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti.

        5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

        Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor.

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        İki takım 2000 yılından bu yana 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını Anadolu Efes, 12'sini ise Zalgiris Kaunas kazandı.

        Anadolu Efes'in rakibine karşı son 3 maçta üstünlüğülü bulunuyor.

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        #Zalgiris Kaunas
        #Anadolu Efes
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