Anadolu Efes'ten PJ Dozier'in sakatlığıyla ilgili açıklama
Anadolu Efes, Euroleague'in 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 22:02 Güncelleme:
Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes'in Zalgiris'le oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren PJ Dozier, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Anadolu Efes Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier’ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.
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