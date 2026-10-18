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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes'ten PJ Dozier'in sakatlığıyla ilgili açıklama

        Anadolu Efes'ten PJ Dozier'in sakatlığıyla ilgili açıklama

        Anadolu Efes, Euroleague'in 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması!

        Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes'in Zalgiris'le oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren PJ Dozier, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Anadolu Efes Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier’ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.

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