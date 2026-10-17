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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Beşiktaş - Galatasaray!

        Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Beşiktaş - Galatasaray!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.

        Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

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        #Basketbol
        #derbi
        #beşiktaş
        #galatasaray
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