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        Haberler Spor Basketbol EuroCup BAXI Ferrol: 42 - Çimsa ÇBK Mersin: 85 | MAÇ SONUCU

        BAXI Ferrol: 42 - Çimsa ÇBK Mersin: 85 | MAÇ SONUCU

        Eurocup D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın BAXI Ferrol ekibini 85-42 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:27 Güncelleme:
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        ÇBK Mersin'den 43 sayı fark!

        Çimsa ÇBK Mersin, Eurocup D Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi BAXI Ferrol'u deplasmanda 85-42 mağlup etti.

        A Malata Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Çimsa ÇBK Mersin ilk çeyreği 17-14, ikinci çeyreği ise 39-25 önde tamamladı.

        Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.

        Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

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