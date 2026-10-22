BAXI Ferrol: 42 - Çimsa ÇBK Mersin: 85 | MAÇ SONUCU
Eurocup D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın BAXI Ferrol ekibini 85-42 yendi.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:27 Güncelleme:
Çimsa ÇBK Mersin, Eurocup D Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi BAXI Ferrol'u deplasmanda 85-42 mağlup etti.
A Malata Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Çimsa ÇBK Mersin ilk çeyreği 17-14, ikinci çeyreği ise 39-25 önde tamamladı.
Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.
Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
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