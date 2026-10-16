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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş'ın konuğu Bayern Münih!

        Beşiktaş'ın konuğu Bayern Münih!

        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın konuğu Bayern Münih!

        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.

        Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.

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        #EuroLeague
        #BAyern Münih
        #beşiktaş
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