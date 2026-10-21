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        Haberler Spor Basketbol EuroCup BOSNA BH Telecom: 86 - Bahçeşehir Koleji: 77 | MAÇ SONUCU

        BOSNA BH Telecom: 86 - Bahçeşehir Koleji: 77 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji deplasmanda kaybetti!

        Eurocup D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Bosna Hersek ekibi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.

        Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.

        Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.

        Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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        D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.

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