Çekyalı tenis yıldızı Jakub Menšík HT Spor’a konuştu: Kırılmasını istediğim birçok rekor var!

Dünya 15 numarası Çekyalı tenis yıldızı Jakub Menšík, kariyer hedeflerini ve günümüz tenisinin durumunu HT Spor’a değerlendirdi. Jakub Menšík, HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen'in sorularını yanıtladı.

🎾 Jakub Menšík HT Spor’a konuştu! 📺



🇨🇿 Dünya 15 numarası Çekyalı tenis yıldızı Jakub Menšík, kariyer hedeflerini ve günümüz tenisinin durumunu değerlendirdi.



🔹" Hedeflerime genç yaşta ulaştım, doğru yoldayım."

🔹" Benim içim hala çok uzun bir yol var."

🔹" Kırılmasını… pic.twitter.com/yWHBgZMpsU — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

Tenise başladığında bu kadar hızlı, bu kadar başarıya ulaşacağını hayal etmiş miydin?

Jakub Menšík: Eğer biri bana bu kadar başarılı olacağımı söyleseydi oldukça şaşırırdım. Tenise başladığımda tabii ki hedeflerim vardı. Bu genç yaşta bunu beklemezdim. Bu yaşta bir turnuvanın, özellikle de bir Grand Slam’in son aşamalarını deneyimleme fırsatı bulduğum için mutluyum. Bununla gurur duyuyorum ve doğru yolda olduğumu gösteriyor."

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Şu anda en iyi tenisçi olabilmek için ne üzerinde çalışıyorsun?

Jakub Menšík: Her şey üzerinde çalışıyorum. Muhtemelen doğru cevap bu çünkü tenis çok güzel bir spor. Carlos, Novak ve Jannik’e bakınca görüyorsunuz, çok fazla Grand Slam kazandılar. Benim için hala çok uzun bir yol var. Yakın gibi gelse de hala çok uzak. Teniste o seviyeye ulaşsam bile her zaman gelişmem gerekiyor."

Bu yeni neslin bir parçası olmak nasıl bir his ve oyunu nasıl değiştirdiğini düşünüyorsun?

Jakub Menšík: Her yıl yeni isimler çıkıyor. Yeni nesil çok heyecan verici. Gerçekten özel bir jenerasyonun parçasıyım. Kırılmasını istediğimiz birçok rekor var. Birçok oyuncu ATP turlarında zaten başarılı oldu. Bu neslin bir parçası olmak heyecan verici. Yeni nesilde, her zaman tenise yeni bir şeyler katıyor. Sporun güzelliği de bu.

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Çek tenisi her zaman çok güçlü oldu, özellikle kadınlar tarafında. Çek Cumhuriyeti’nin bu kadar iyi oyuncu yetiştirmek ve yetenekleri keşfetmek için farklı olarak ne yaptığını düşünüyorsun?

Jakub Menšík: Çek tenisisin başarısıyla ilgili çok soru alıyorum. Sadece sistem çok iyi işliyor diye cevaplanacak bir konu değil. Çok küçük yaşlardan itibaren bireysel bir yaklaşım var. Çok iyi antrenörlere sahibiz. 12 ve 9 yaş altı birçok turnuva düzenleniyor. Çocuklar neredeyse her hafta maç oynuyor. Küçük yaştan itibaren bu rekabet ortamına sahip olmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişime çok yardımcı oluyor. Çek tenisi’nin bu kadar iyi oyuncu çıkarmasının asıl sebebi bu. Ama aynı zamanda oldukça bireysel bir durum. Tarihe bakınca birçok Çekyalı büyük sporcu görüyorsunuz. Bu da genç tenisçilere umut, iyi bir deneyim ve bakıp örnek alacakları bir şey veriyor.

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Tenisteki en büyük hayalindir?

Jakub Menšík: Teniste en büyük hayalim sağlıklı kalmak. Olabildiğince uzun süre oynamak ve kendimin en iyi tenisçi versiyonuna ulaşmak.