Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası başladı

Ankara’da 2’nci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Törene; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve sporcular katıldı. Turnuvadaki maçlar 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında; 64 erkek ve 64 kadın sporcunun katılımıyla toplam 128 sporcuyla gerçekleştirilecek. Sporcular; erkekler, kadınlar, çiftler ve tekler olmak üzere yaş ve klasmanlarına göre turnuvada şampiyonluk için yarışacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay turnuva töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın Türk tenisinin gelişimine katkısının daha da arttığını, artacağını ve gelenekselleştikçe uzun yıllar başarılı bir şekilde devam edeceğini biliyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SAFA KOÇOĞLU GÜRSOY: SPORUN, TOPLUMUN HER KESMİNE ULAŞMASI İÇİN EMEK VERİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporun altyapısını geliştirme noktasında bakanlığımıza çok ciddi bir ön açmakta. Bu anlamda da bakanlık olarak ve paydaşlarımızla birlikte sporun toplumun her kesimine ulaşmasında çok ciddi emek veriyoruz. Çocuklarımızın ve genç arkadaşlarımızın sporla büyümesi, ailelerimizin bu heyecana ortak olması, her yaştan vatandaşımızın spor yapma imkanına kavuşması bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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TTF BAŞKANI MÜDERRİSGİL: BU KUPAYI SADECE BİR TENİS TURNUVASI OLARAK GÖRMÜYORUZ

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ise törende gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Biz bu kupayı sadece bir tenis turnuvası olarak görmüyoruz elbette; Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türk tenisine duyulan güvenin, spora verilen değerin ve hep birlikte büyüttüğümüz bir geleceğin ifadesi aynı zamanda. Bugün açılışını yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu anlayışın çok güzel bir yansıması. 19-23 tarihleri arasında burada başkentimizde 64 erkek, 64 kadın olmak üzere toplam 128 sporcumuzu ağırlıyor olacağız. Bu, büyükler kategorisinde 13 yaş üzeri sporcuları müsabık kılan bir turnuva olup, sporcularımızın kayıtları klasman sıralamasına göre yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yıllar boyunca büyüyerek devam etmesini ve Türk tenisinde güçlü, geleneksel bir organizasyon haline gelmesini yürekten diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın hep devam etmesini, ülkemize, tenis ailemize ve tüm sporculara hayırlı olmasını tekrar diliyorum" diye konuştu.