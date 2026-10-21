DSK Basketball Brandys: 48 - Beşiktaş BOA: 83 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:39 Güncelleme:
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti.
Çekya'nın Nymburk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-15 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekteki etkili savunmasının ardından soyunma odasına 45-20 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 71-38'le geçen Beşiktaş BOA karşılaşmayı 83-48 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.
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