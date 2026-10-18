Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Voleybol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Peron İstanbul: 2 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Peron İstanbul: 2 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü dev maçta Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dev maçta zafer VakıfBank'ın!

        VakıfBank, Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu dev maçta Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yendi.

        VAKIFBANK, 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

        Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, 25-18'lik skorla farkı bire indirdi. Konuk ekip, dördüncü sette de etkili performansını sürdürdü ve 25-22 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

        Karar setinde hata yapmayan VakıfBank, 15-9'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece sarı-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı.

        VAKIFBANK'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Bu sonuçla VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.

        REKLAM

        Eczacıbaşı Peron, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. VakıfBank ise sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

        Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

        Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar

        Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)

        VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)

        Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15

        REKLAM

        Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. (AA)

        #VAKIFBANK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"