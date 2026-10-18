Eczacıbaşı Peron İstanbul: 2 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü dev maçta Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti.
VakıfBank, Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu dev maçta Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yendi.
VAKIFBANK, 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, 25-18'lik skorla farkı bire indirdi. Konuk ekip, dördüncü sette de etkili performansını sürdürdü ve 25-22 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Karar setinde hata yapmayan VakıfBank, 15-9'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece sarı-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı.
VAKIFBANK'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bu sonuçla VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.
Eczacıbaşı Peron, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. VakıfBank ise sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)
VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)
Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15
Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)