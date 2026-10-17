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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de temsilcilerimizden 3'te 3!

        EuroLeague'de temsilcilerimizden 3'te 3!

        EuroLeague'in 6. haftasını Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin galibiyet alarak tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        EuroLeague'de temsilcilerimizden 3'te 3!

        Euroleague'de 6. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları galibiyetle kapattı. Fenerbahçe Tarfin evinde karşılaştığı Sırp ekibi Partizan'ı 74-65'lik skorla mağlup etti. A. Efes de Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 ile geçerken, Beşiktaş ise konuk ettiği Alman takımı Bayern Münih karşısında 95-87'lik skorla parkeden galip ayrıldı.

        Ligde geride kalan 6 hafta 1'er mağlubiyeti bulunan üç takımdan Panathinaikos liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe 2, Olympiakos da 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı Beşiktaş 11, Efes de 13. sıra tamamladı. Ligin son sırasında ise Baskonia var.

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        EuroLeague'in 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

        Fenerbahçe: 74 - Partizan: 65

        Olimpia Milano: 97 - Dubai Basketball: 101

        Valencia Basket: 88 - Maccabi Tel Aviv: 91

        Real Madrid: 111 - ASVEL: 92

        Beşiktaş: 95 - Bayern Münih: 87

        Zalgiris Kaunas: 70 - A. Efes: 85

        Kızılyıldız: 90 - Paris Basketball: 81

        Panathinaikos: 81 - Hapoel Tel Aviv: 91

        Barcelona: 100 - Olympiakos: 105

        Virtus Bologna: 86 - Baskonia: 78

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        #EuroLeague
        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #Anadolu Efes
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