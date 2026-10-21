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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş!

        Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş!

        Euroleague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Anadolu Efes ile Beşiktaş, Euroleague'de ilk kez kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Euroleague'de Türk derbisi!

        Euroleague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı.

        Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

        EUROLEAGUE'DE İLK RANDEVU

        Anadolu Efes ile Beşiktaş, Euroleague'de ilk kez kozlarını paylaşacak.

        Euroleague tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı.

        Bu sezon ikinci kez Euroleague'e katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.

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        ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 920. KARŞILAŞMASI

        Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak.

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

        BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DE 31. MAÇI

        Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Euroleague'de yarın oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak.

        Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

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        Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

        Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.

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        #beşiktaş
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