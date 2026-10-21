Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş!
Euroleague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Anadolu Efes ile Beşiktaş, Euroleague'de ilk kez kozlarını paylaşacak.
Euroleague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.
EUROLEAGUE'DE İLK RANDEVU
Anadolu Efes ile Beşiktaş, Euroleague'de ilk kez kozlarını paylaşacak.
Euroleague tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı.
Bu sezon ikinci kez Euroleague'e katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.
ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 920. KARŞILAŞMASI
Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DE 31. MAÇI
Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Euroleague'de yarın oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak.
Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.
Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.