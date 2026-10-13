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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana'da Adis Lagumdzija hedefini açıkladı!

        Fenerbahçe Medicana'da Adis Lagumdzija hedefini açıkladı!

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Adis Lagumdzija, yeni sezonda hedeflerinin CEV Challenge Kupası ve Efeler Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Lagumdzija hedefini açıkladı!

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Adis Lagumdzija yaptığı açıklamada, A Milli Takım forması altında güzel bir yaz sezonu geçirdiklerini belirterek, "İstediğimiz hedeflere ulaştık. Milletler Ligi'nde hedefimiz ilk 8'e girmekti, bunu başardık. Slovenya maçında onlar bizden daha iyiydi. İlk defa final etabına kalabilmiş olmak bizim için çok önemli. 2-3 sene önce zar zor bir maç kazanıyorduk. Bu sene ise ilk 8'e girebildik. Takım olarak güzel bir gelişme gösterdiğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ise istediğimiz performansı gösteremedik. Hedefimiz gruptan birinci çıkmaktı. Çok fazla sakatlık yaşadık. Yoğun bir tempo vardı. Şampiyonanın ikinci maçında ben de sakatlandım. Takıma katkı sağlayamadım. 3-4 hafta oldu ama hala tam toparlayamadım. Yırtık olduğu için yüzde 100'ümde değilim. Ama 17 Ekim'de yüzde 100'üme ulaşabilmek için hazırlanıyorum." diye konuştu.

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        Adis Lagumdzija, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında oynayacakları Ziraat Bankkart maçına hazır olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Milli pasör çaprazı, takım olarak birlikle çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Herkes takıma döndü. Biliyorsunuz yaz dönemi uzun sürüyor. 2-3 gün izin yapıp direkt takıma katılıyoruz. Tam kadro olarak sadece 1 antrenman yapabildik. Takımın havası çok güzel. Herkes hedefleri için burada. Güzel çalışıyoruz. 17 Ekim'de derbi diyebileceğimiz bir maçımız var. Lige zor bir maçla başlıyoruz ama o maç için tam hazır olacağımıza inanıyorum. Yavaş yavaş toparlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Bu sene Efeler Ligi ve CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Adis, sözlerine şöyle devam etti:

        "Burası Fenerbahçe. Burada hedefimiz her zaman kupa kaldırmak. Geçenlerde Aziz Yıldırım başkan yanımıza geldi. 'Avrupa kupası hedefimiz, onu almamız gerekiyor.' dedi. Herkes mesajı aldı. Hem Avrupa hem de Türkiye'de kupayı kaldırmak istiyoruz. Geçen seneye göre performansımız çok farklı olur diye düşünüyorum. Çok tecrübeli isimler takıma katıldı. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sakatlıksız güzel bir sezon geçirebilirsek iyi olacak. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Maçlara ne kadar fazla taraftar gelirse bizim için o kadar önemli."

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