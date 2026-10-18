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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin: 77 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 77 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, evinde Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Aliağa Petkimspor'a kaybetti!

        Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 82-77 yenildi.

        Bu sonuçla beraber Sarı Lacivertliler, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner

        Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

        Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

        1. Periyot: 12-24

        Devre: 33-39

        3. Periyot: 51-58

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        4. Periyot: 77-82

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